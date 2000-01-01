Китай создает подводное беспилотное оружие

Агентство RT со ссылкой на источники сообщило, что китайские инженеры работают над подводно-воздушным беспилотником, уничтожающим вражеские подлодки.
По информации издания, подобное оружие сможет ловко перемещаться, как по воздуху, так и под водой и его строительство уже началось. Однако ученые еще не определились в типе топлива, используемого как источник энергии для машины, также не предусмотрели и, будет ли для летательных и подводных операций использоваться специально спроектированный универсальный двигатель или их будет два.
Однако известно, что машина будет вести разведовательные операции, в том числе, следить за морскими путями, контролировать выполнение атак, уничтожать вражеские мины, выводить из строя радары и другие системы противника.
Сообщается, что разработчикам, чья команда состоит из сотрудников и студентов Инженерного университета ВВС КНР, был выделен долгосрочный грант на разработку и постройку амфибии.