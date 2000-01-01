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Фото: pixabay.com - skeeze 15.05 21:34   MIGnews.com

Китай создает подводное беспилотное оружие

Агентство RT со ссылкой на источники сообщило, что китайские инженеры работают над подводно-воздушным беспилотником, уничтожающим вражеские подлодки.

По информации издания, подобное оружие сможет ловко перемещаться, как по воздуху, так и под водой и его строительство уже началось. Однако ученые еще не определились в типе топлива, используемого как источник энергии для машины, также не предусмотрели и, будет ли для летательных и подводных операций использоваться специально спроектированный универсальный двигатель или их будет два.

Однако известно, что машина будет вести разведовательные операции, в том числе, следить за морскими путями, контролировать выполнение атак, уничтожать вражеские мины, выводить из строя радары и другие системы противника.

Сообщается, что разработчикам, чья команда состоит из сотрудников и студентов Инженерного университета ВВС КНР, был выделен долгосрочный грант на разработку и постройку амфибии.
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