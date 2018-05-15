16.05 03:27 MIGnews.com
Tesla X отбуксировала Boeing
Авиаперевозчик Qantas из Австралии, разместил видео, на котором электокар Илона МаскаTesla X букчирует пассажирский Boeing 787-9 Dreamliner.
Как сообщили на motor
, автомобиль оснащен двумя двигателями, дающими ему общую мощность в 773 лошадиных сил, благодаря чему 2468-килограмовый tesla смог отбуксирвать самолет, весом около 150 тонн.
Сам лайнер имеет вместительность до 290 пассажиров.
Ранее Илон Маск презентовал
общественности видео, на котором автомобиль Tesla вытащил из шахты вагонетки общим весом в 113 тонн.
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