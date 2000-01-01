15.05 22:19 MIGnews.com

Toyota выпустит летающий автомобиль в 2019 году

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Бренд Toyota намерен выпустить управляемый летающий автомобиль в начале 2019 года, пишет The Independent со ссылкой на японскую телерадиовещательную корпорацию.В частности отмечается, что японский автоконцерн выделит на разработку новинки 42 миллиона иен (около 370 тысяч долларов) в течение трех лет.Также известно, что до сих пор группа создателей разрабатывала летающую машину самостоятельно, собирая средства через интернет, однако теперь же у проекта появилось финансирование.По проекту, летающий автомобиль оснастят восемью крыльями, которые будут располагаться по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов.Первый полет машины с человеком на борту запланирован на январь 2019 года, а год спустя, в 2020-м, летающее авто должно зажечь олимпийский огонь на Играх в Токио.