15.05 22:19 MIGnews.com
Toyota выпустит летающий автомобиль в 2019 году
Бренд Toyota намерен выпустить управляемый летающий автомобиль в начале 2019 года, пишет The Independent со ссылкой на японскую телерадиовещательную корпорацию.
В частности отмечается, что японский автоконцерн выделит на разработку новинки 42 миллиона иен (около 370 тысяч долларов) в течение трех лет.
Также известно, что до сих пор группа создателей разрабатывала летающую машину самостоятельно, собирая средства через интернет, однако теперь же у проекта появилось финансирование.
По проекту, летающий автомобиль оснастят восемью крыльями, которые будут располагаться по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов.
Первый полет машины с человеком на борту запланирован на январь 2019 года, а год спустя, в 2020-м, летающее авто должно зажечь олимпийский огонь на Играх в Токио.
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