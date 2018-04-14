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Facebook увеличила расходы на личную охрану Цукерберга | Фото:16.04 03:27   MIGnews.com

Facebook увеличила расходы на личную охрану Цукерберга

Компания Facebook в 2017 году на 50% увеличила расходы на безопасность и охрану основателя соцсети Марка Цукерберга и потратила около 9 миллионов долларов.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает CNN, передает Лента.ру.

По данным издания, в целом же с 2015 года на безопасность Цукерберга и на его полеты на частном самолете было потрачено около 20 миллионов долларов.

В компании подчеркунли, что указанная сумма включает расходы на обеспечение работы частного самолета, личную охрану и системы безопасности в резиденциях основателя сети.

Отметим, что Facebook — не единственная технологическая компания, которая покрывает все расходы на поездки руководства. Подобная практика есть и в Apple, однако за 2017 году расходы на безопасность и поездки главы Apple Тима Кука составили около 317 тысяч долларов.

Напомним, что 10 апреля глава Facebook Марк Цукерберг выступил в Сенате США по делу о масштабной утечке личных данных пользователей социальной сети. Его обвиняли в неспособности увидеть предполагаемое вмешательство в выборы президента США.
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