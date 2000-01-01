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Amazon Prime Video появится в Израиле | Фото:16.04 06:28   MIGnews.com

Amazon Prime Video появится в Израиле

Крупный оператор сотовой связи Partner подписал соглашение с Amazon Prime Video, и скоро клиенты мобильного оператора получат доступ к популярному сервису от Amazon.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает Reuters, передает The Times of Israel.

Отметим, что на сегодня у пользователей Partner TV и других израильских провайдеров нет доступа к Amazon Prime Video.

Однако, согласно условиям договора, скоро Partner станет первой компанией, которая будет предлагать установить приложение Amazon на "умные" телевизоры.

С помощью Amazon Prime Video можно смотреть телепрограммы, фильмы и множество оригинального видео контента студии Amazon под заказ, то есть, в любое время, без привязки к расписанию

По данным издания, финансовые условия сделки пока что не разглашаются.
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