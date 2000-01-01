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В США создали браслет против изнасилований 15.04 22:33   MIGnews.com

Создан браслет против изнасилований

Оперативность во время экстренных ситуаций зачастую решает все. Исходя из этого, группа исследователей из университета Алабамы в Бирмингеме создала устройство, которое должно защитить женщин от изнасилований или ограблений.

Поскольку для оповещения службы спасения о ЧП зачастую невозможно использовать ни мобильные приложения, ни телефон, девайс был создан в виде браслета, который при нападении на жертву подключается к смартфону по Bluetooth и звонит в полицию.

Функционал у браслета довольно ограничен, но очень необходим – он определяет местонахождение своего владельца и его положение – вертикальное или горизонтальное. Кроме того, девайс служит в качестве сигнализации – издаваемые им громкие звуки должны привлекать окружающих.

Кроме жертв насилия, такие браслеты подойдут и для инвалидов и пожилых людей, которым может срочно понадобиться помощь.
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