15.04 22:33 MIGnews.com

Создан браслет против изнасилований

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Оперативность во время экстренных ситуаций зачастую решает все. Исходя из этого, группа исследователей из университета Алабамы в Бирмингеме создала устройство, которое должно защитить женщин от изнасилований или ограблений.Поскольку для оповещения службы спасения о ЧП зачастую невозможно использовать ни мобильные приложения, ни телефон, девайс был создан в виде браслета, который при нападении на жертву подключается к смартфону по Bluetooth и звонит в полицию.Функционал у браслета довольно ограничен, но очень необходим – он определяет местонахождение своего владельца и его положение – вертикальное или горизонтальное. Кроме того, девайс служит в качестве сигнализации – издаваемые им громкие звуки должны привлекать окружающих.Кроме жертв насилия, такие браслеты подойдут и для инвалидов и пожилых людей, которым может срочно понадобиться помощь.