16.04 05:33 MIGnews.com

РФ и США планируют совместную миссию по изучению Венеры

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Заведующая Лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова заявила, что на Венере может существовать жизнь. По мнению ученого, облака планет на 80% состоят из серной кислоты, что доказывает 20%-ное содержание воды в каплях.Засова подчеркнула, что на расстоянии 50-60 километров от поверхности Венеры температура и давление очень похожи на земные. Она также напомнила, что есть целый ряд бактерий, которые распространены в том числе на нашей планете, которые могут проживать в концентрированном растворе кислоты. В качестве примера Засова привела Helicobacter pylori, передает агентство ТАСС.По словам Засовой, такого рода космическая программа может обойтись более чем в $1 млрд.Среди задач российско-американской миссии – поиск следов жизни и изучение парникового эффекта на Венере.