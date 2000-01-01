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РФ и США планируют совместную миссию по изучению Венеры | Фото: Thinkstock16.04 05:33   MIGnews.com

РФ и США планируют совместную миссию по изучению Венеры

Заведующая Лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) РАН Людмила Засова заявила, что на Венере может существовать жизнь. По мнению ученого, облака планет на 80% состоят из серной кислоты, что доказывает 20%-ное содержание воды в каплях.

Засова подчеркнула, что на расстоянии 50-60 километров от поверхности Венеры температура и давление очень похожи на земные. Она также напомнила, что есть целый ряд бактерий, которые распространены в том числе на нашей планете, которые могут проживать в концентрированном растворе кислоты. В качестве примера Засова привела Helicobacter pylori, передает агентство ТАСС.

По словам Засовой, такого рода космическая программа может обойтись более чем в $1 млрд.

Среди задач российско-американской миссии – поиск следов жизни и изучение парникового эффекта на Венере.
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