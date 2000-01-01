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Семиклассник доказал, что зеленый чай убивает рак | Фото: Thinkstock15.04 21:54   MIGnews.com

Семиклассник доказал, что зеленый чай убивает рак

Ученик из США, 12-летний Стивен Литт, обнаружил вещества, которые борются с раком, в зеленом чае. Такое открытие было сделано в рамках проекта для школьной научной выставки в Джорджии.

Семиклассник обнаружил, что антиоксиданты, которые содержатся в данном напике, пагубно влияют на раковые клетки червей. Благодаря своему открытию он получил главный приз выставки и привлек внимание исследователей.

Американец использовал в своих экспериментах червей, чтобы понять, может ли полифенол остановить образование злокачественных опухолей у особей, отравленных канцерогенами.

Отмечается, что в эксперименте 12-летнему ученику помогал его отец-химик.

После получения такого опыта Стивен Литт выразил надежду, что в будущем он сможет работать в научной сфере.
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