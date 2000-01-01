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Ученые объяснили появление впадины над верхней губой | Фото: Thinkstock16.04 04:46   MIGnews.com

Ученые объяснили появление впадины над верхней губой

Исследователи из США опровергли давний стереотип о том, что впадина над верхней губой человека не играет никакой существенной роли.

Ученые утверждают, что она особенно важна на этапе внутриутробного развития.

Как выяснилось, у впадины над верхней губой (фильтрума) есть свое предназначение: он заполняет пустое пространство на этапе формирования носа и губ человека в период его раннего внутриутробного развития.

А сам процесс формирования лица занимает несколько месяцев, как отмечают американские исследователи.

В случае если фильтрум формируется неправильно, может появиться так называемая "заячья губа".

Также фильтрум имеется у многих млекопитающих, однако в большинстве случаев не выполняет никаких важных функций. Исключение составляют кошки и собаки, у которых при помощи фильтрума развивается нюх.
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