"Калашников" создаст новый пулемет

АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74.
"РПК-16 – это инициативная разработка Концерна "Калашников", которая в будущем должна заменить РПК-74", – говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.
Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов.
"Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование", – отмечается также.
Концерн "Калашников" – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% были выкуплены частными инвесторами - гендиректором "Калашникова" Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.
В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" – боевое оружие, "Байкал" – охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" – спортивное оружие.