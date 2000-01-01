15.03 22:37 MIGnews.com

"Калашников" создаст новый пулемет

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АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") разрабатывает новый пулемет РПК-16, который в будущем должен заменить РПК-74."РПК-16 – это инициативная разработка Концерна "Калашников", которая в будущем должна заменить РПК-74", – говорится в сообщении на странице концерна в соцсети.Уточняется, что РПК-16 оснащен длинным стволом, тактическим глушителем и специальным барабанным магазином на 96 патронов."Планки Пикатинни на цевье позволяют устанавливать на пулемет практически любое дополнительное оборудование", – отмечается также.Концерн "Калашников" – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% были выкуплены частными инвесторами - гендиректором "Калашникова" Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" – боевое оружие, "Байкал" – охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" – спортивное оружие.