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16.03 02:50   MIGnews.com

NASA: в космосе тяжело заниматься сексом

В связи с предстоящей колонизацией Марса остро встал вопрос секса в космосе. По данным американского космического агентства NASA, репродукция человека в условиях невесомости — проблематична. Американские эксперты также полагают, что сексуальный акт в космосе может привести к развитию морской болезни.

Исследователи агентства основываются на итогах изучения влияния гравитации и ее отсутствия на мышей. У грызунов в невесомости просто прекратилась овуляция.

Специалисты не исключают, что и у людей возможны трудности с наступлением беременности, передает Svopi. Ученые подчеркивают, что попыток совершить половой акт в условиях космоса пока не предпринималось, хотя был неудачный эксперимент с поцелуем в симуляторе невесомости.

Специалист NASA рассказал, что третий закон Ньютона (взаимодействие двух тел друг на друга равны между собой и направлены в противоположные стороны) — главное препятствие на пути к физической любви в невесомости.

То есть, любой контакт с партнером во время полового акта в космосе заставит его тело ускоренно двигаться в заданном направлении, пока оно не ударится о стенку космического корабля.

Кроме того, в коcмических условиях под угрозой находятся внутриклеточные процессы. В частности, в растущей клетке может нарушиться строительство оболочки.
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