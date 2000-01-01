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flickr 16.03 04:24   MIGnews.com

Ученые: предками человека были не обезьяны

Американские ученые пришли к выводу, что существующая теория происхождения человека в корне неверна. Сегодня научное сообщество продолжает считать, что предками людей были обезьяны.

Однако новейшие исследования сотрудников одного из университетов США вполне убедительно доказывают, что нашими пращурами были рептилии, похожие на крокодилов. Они жили на Земле порядка 400 миллионовлет назад. Биологи изучили их останки и результаты анализа опубликовали в специализированных журналах.

Ученые выяснили, что эволюция привела к изменению органов зрения некоторых видов рыб, вышедших из воды на сушу, в результате чего увеличился и объем мозга. Спустя миллионы лет преобразований его уровень развился до человеческого.
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