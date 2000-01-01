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На МКС впервые в истории сыграли в бадминтон | Фото:16.02 03:34   MIGnews.com

На МКС впервые в истории сыграли в бадминтон

Впервые в истории космических полетов астронавты на МКС сыграли в бадминтон. Настоящий турнир состоялся между астронавтами США и Японии и космонавтами России.

Об этом в четверг, 15 февраля сообщает International Business Times.

"Впервые МКС стала местом проведения спортивных соревнований. Спортсмены из России, США и Японии участвовали в турнире по орбитальному бадминтону ", - заявляют представители Роскосмос.

В матчах приняли участие космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, а также астронавты Джозеф Акаба, Марк Ванде Хай и Норишиге Канаи, сообщает Федерация бадминтона России.

Матчи между российскими и американскими командами прошли по особым правилам. Так, обитатели МКС играли без сетки. По данным издания, ни одна команда не была признана победителем этого исторического турнира, поскольку очки никто не считал. Как заявляют в Роскосмосе, "победила дружба".

По словам командира МКС Александра Мисуркина, примечателен сам факт необычной спортивной встречи. А астронавт НАСА Марк Ванде Хей предложил предусмотреть на будущих космических кораблях отдельный модуль для спортивных игр - для психологической разрядки и укрепления отношений в команде.

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