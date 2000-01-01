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Роскосмос поможет французам в изучении Меркурия | Фото: Thinkstock17.02 02:37   MIGnews.com

Роскосмос поможет французам в изучении Меркурия

Российская государственная корпорация Роскосмос заключила контракт с Национальным центром космических исследований Франции на разработку и создание элементов нового исследовательского прибора PHEBUS.

Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

Отмечается, что устройство планируют использовать в космическом специальном аппарате МПО (Меркурианский орбитальный аппарат) Европейского космического агентства.
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