17.02 02:37 MIGnews.com
Роскосмос поможет французам в изучении Меркурия
Российская государственная корпорация Роскосмос заключила контракт с Национальным центром космических исследований Франции на разработку и создание элементов нового исследовательского прибора PHEBUS.
Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.
Отмечается, что устройство планируют использовать в космическом специальном аппарате МПО (Меркурианский орбитальный аппарат) Европейского космического агентства.
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