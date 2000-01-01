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Израиль запустил два спутника 15.02 08:21   MIGnews.com

Израиль запустил два спутника

Утром 15 февраля Израиль запустил два маленьких спутника с территории Индии.

Спутники, весом 5 кг, выведены на орбиту на высоте 500 км. Они будут собирать данные о климатических изменениях и другую научную информацию.

Спутники были созданы при поддержке Израильского Космического Агентства и министерства науки Израиля.

Один из спутников - BGUSAT, размером с картонную коробку для молока, будет определять различные климатические феномены. На борту спутника установлены новейшие камеры с высокой резолюцией снимков.

Второй спутник, весит всего 4,5 кг. На нем будет изучаться воздействие гравитации на различные материалы. Исследователи будут получать результаты экспериментов в реальном времени на свои мобильные телефоны.

Индийская ракета-носитель также вывела на орбиту еще 102 нано-спутника - из Америки, Индии, Пакистана и Нидерландов.
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