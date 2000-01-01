16.02 03:25 MIGnews.com

Ученые нашли черную дыру, создающую звезды

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Научные специалисты из Массачусетского технологического института (США) обнаружили черную дыру, которая способная производить звезды. Область пространства-времени выбрасывает огромное количество газа, из которого и рождаются новые звезды.Американские ученые сделали сенсационное открытие. Ими была обнаружена черная дыра, способная рождать новые звезды. Находка была сделана во время наблюдения за скоплением галактик Феникс, которое находится примерно в 5,7 миллиардах световых лет от нашей планеты. Данное скопление состоит примерно из 1000 галактик, а самая большая из них находится в центре.Ранее специалисты были уверены, что это именно они производят на свет новые звезды со скоростью 1000 штук в год. Однако спустя некоторое время ученые обнаружили черную дыру, которая выбрасывает в открытый космос большое количество раскаленного газа, с помощью которого и образуются небесные светила.