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SpaceIL пожертвовали $1 млн для программы `Берешит 2` | Фото:15.01 18:01   MIGnews.com

SpaceIL пожертвовали $1 млн для программы "Берешит 2"

Фонд семьи Блаватник предоставил SpaceIL грант в размере одного миллиона долларов для поддержки программы космического корабля "Берешит 2" и достижения цели посадки беспилотного израильского космического корабля на Луну. "Берешит 1", запущенный 22 февраля 2019 года, сделал Израиль седьмой страной в мире, которая вышла на орбиту Луны.

Новый грант позволит SpaceIL нанять нового генерального директора для продвижения планов проекта.

"Израиль известен во всем мире своими новаторскими достижениями в области науки и техники и обладает неограниченным потенциалом для достижения поразительных прорывов в освоении космоса", - сказал Леон Блаватник, глава Фонда семьи Блаватник. "Израильский дух инноваций и решимости хорошо подходит, чтобы вывести программу Берешит на новую высоту и сделать Израиль лидером в космосе."

SpaceIL, израильская некоммерческая организация, была основана в 2011 году для продвижения научно-технического образования в Израиле. С момента своего основания целью организации была высадка первого израильского аппарата на Луну.


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