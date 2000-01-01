15.01 22:17 MIGnews.com

Британский принц Чарльз - соавтор книги по изменению климата

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Британское издательство Penguin Books утверждает, что принц Чарльз является соавтором книги об изменении климата вместе с экологом и ученым Кембриджского университета, как стало известно в воскресенье, 15 января.Принц Уэльский, долгое время критиковавший антропогенное изменение климата, написал книгу "Изменение климата" с Тони Джунипером, бывшим директором Друзей Земли , и Эмили Шакбера, климатологом Кембриджского университета.Напомним, что президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Соединенные Штаты должны уважать глобальное соглашение по ограничению изменения климата после выборов Дональда Трампа в качестве президента США, заявив, что сделка была необратимой. Новоизбранный президент Дональд Трамп, который назвал изменение климата мистификацией, хочет отказаться от соглашения.