3D-принтеры помогут решить проблему бездомных

Некоммерческая организация New Story задалась целью решить жилищную проблему бедных семей в Мексике, начав строительство кварталов из напечатанных с помощью 3D-принтеров домов.Средний доход на семью в Мексике составляет 76,50 долларов в месяц. Из-за этого многие живут в полуразрушенных домах, которые попросту уходят под воду в сезон дождей. В компании New Story считают, что технология 3D-печати может стать настоящим спасением.Создание домов доверено 3D-принтеру Icon Vulcan II. Он уже отличился тем, что строил жильё для бездомных в Техасе. Первоначальный план включает создание 50 полностью готовых домов в штате Табаско. Район находится в сейсмически активной зоне, в которой часто идут дожди и происходят разливы рек.На печать одного дома уходит порядка 24 часов. Вместе с установкой и транспортировкой весь процесс занимает два дня. Это как минимум в 2 раза быстрее всех коммерческих способов. Дома будут состоять из гостиной, кухни, ванной комнаты и двух спален. Общая площадь составит около 46 квадратных метров. Семьи, которые будут жить в новых домах, смогли самостоятельно выбрать дизайн помещений.К настоящему времени построено уже два дома. В планах New Story — положить конец глобальной бездомности. В общей сложности её силами уже было возведено более 2700 зданий в Мексике, Гаити, Сальвадоре и Боливии, но с помощью традиционных методов строительства. Как ожидается, 3D-печать позволит резко увеличить эту цифру.