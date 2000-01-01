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ESA показала снимки спутника Марса | Фото:14.12 20:32   MIGnews.com

ESA показала снимки спутника Марса

Аппарат Европейского космического агентства Mars Express прислал на Землю новые фотографии Фобоса, спутника красной планеты Марс, сделанные 17 ноября.

Всего получился 41 снимок, сообщает пресс-служба ESA.



Фото были объединены в одно слайд-шоу, которое в формате видео появилось на YouTube. Позднее появилось видео, показывающее, под какими углами были сделаны кадры.



Обилие кратеров на поверхности Фобоса дает основание полагать, что на спутник неоднократно падали метеориты.


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