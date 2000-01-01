14.12 20:32 MIGnews.com

ESA показала снимки спутника Марса

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Аппарат Европейского космического агентства Mars Express прислал на Землю новые фотографии Фобоса, спутника красной планеты Марс, сделанные 17 ноября.Всего получился 41 снимок, сообщает пресс-служба ESA.Фото были объединены в одно слайд-шоу, которое в формате видео появилось на YouTube. Позднее появилось видео, показывающее, под какими углами были сделаны кадры.Обилие кратеров на поверхности Фобоса дает основание полагать, что на спутник неоднократно падали метеориты.