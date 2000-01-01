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Facebook обвинили в плагиате 14.10 07:29   MIGnews.com

Facebook обвинили в плагиате

В июне 2019 года американская корпорация Facebook представила собственную криптовалюту под названием Libra. Одновременно с анонсом Libra, Facebook также представил свою дочернюю компанию Calibra, деятельность которой должна заключаться в управлении новой криптовалютой. Одновременно представили также и логотип новосозданной дочерней компании.

После представления товарного знака на Facebook и Calibra подал в суд молодой стартап-банк под названием Current. Претензия ответчика заключается в том, что логотип Calibra практически идентичен логотипу Current. На данный момент стартап пытается отстоять свое право на товарный знак. Об этом сообщает портал Finalidea.

Несмотря на то, что обвинение выдвинуто по отношению к Facebook и Calibra, Current имеет претензии сразу к четырём компаниям: саму корпорацию Facebook, её дочернюю компанию Calibra, дизайнерскому агентству Character, создавшему этот логотип, а так же неназванную четвёртую компанию, "которая по IP-адресу точно так же связана с Calibra".


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