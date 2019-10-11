В частности, палеонтологи обнаружили скелет древнейшего морского чудовища, принадлежащий к роду Phoebodus saidselachus. По предварительным подсчетам, акула была около 18 метров в длину, а целый вид вымер около 2,6 млн лет назад.
Dobře zachovaná fosilie žraloka Phoebodus saidselachus byla objevena na hřebenu pohoří Antiatlas v severní Africe. Vědci o tom informovali v článku v časopise Proceedings of Royal ... pic.twitter.com/MHcgoY27kw
"Phoebodus жили задолго до того, как динозавры и кошмарный Мегалодон вошли в историю планеты. Но до этого исследования ученые мало что знали о том, как она выглядела. Поскольку скелеты состоят из мягкого хряща, а не окаменелой кости, они со временем разрушаются и исчезают", – сказано в материале.
Древнюю окаменелость ученым повезло найти на горном хребте Антиатлас в Марокко, однако ее не стали извлекать из породы, чтобы не повредить. Согласно описанию, Phoebodus имела змееподобную форму, плоскую голову и длинную челюсть с необычным строением зубов, трехстворчатые резцы были закруглены вовнутрь.
"Мы были очень рады этому открытию. Окаменелости очень хорошо сохранились, потому что они находились в условиях низкого содержания кислорода, где разлагающиеся организмы не могли их повредить", — добавили авторы.