Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прорыв в науке: найдены останки древнего `монстра` | Фото:14.10 01:21   MIGnews.com

Прорыв в науке: найдены останки древнего "монстра"

Ученые Цюрихского университета сделали невероятное открытие – они обнаружили останки древней акулы, возрастом в 360-370 лет.

Об этом сообщает Livescience.

В частности, палеонтологи обнаружили скелет древнейшего морского чудовища, принадлежащий к роду Phoebodus saidselachus. По предварительным подсчетам, акула была около 18 метров в длину, а целый вид вымер около 2,6 млн лет назад.


"Phoebodus жили задолго до того, как динозавры и кошмарный Мегалодон вошли в историю планеты. Но до этого исследования ученые мало что знали о том, как она выглядела. Поскольку скелеты состоят из мягкого хряща, а не окаменелой кости, они со временем разрушаются и исчезают", – сказано в материале.

Древнюю окаменелость ученым повезло найти на горном хребте Антиатлас в Марокко, однако ее не стали извлекать из породы, чтобы не повредить. Согласно описанию, Phoebodus имела змееподобную форму, плоскую голову и длинную челюсть с необычным строением зубов, трехстворчатые резцы были закруглены вовнутрь.

"Мы были очень рады этому открытию. Окаменелости очень хорошо сохранились, потому что они находились в условиях низкого содержания кислорода, где разлагающиеся организмы не могли их повредить", — добавили авторы.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:12
Огромного кашалота выбросило к берегам Англии
23:21
В России пристыдили семью Заворотнюк: прекратите спекуляции
22:30
ЦАХАЛ открыл огонь на границе с Сирией
21:44
Израиль и ХАМАС продвигаются к соглашению?
21:07
Хакер из России: моя страна своих не кидает
20:33
ЛАГ: Действия Турции – это вторжение
20:05
Над Хизбаллой пронесся дрон: снова все "шишки" на Израиль
19:30
Тегеран приблизился к оружейному урану
19:10
Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева "наплевала" на шумиху
18:58
Эрдоган-Трампу: ты серьезно ошибаешься
18:33
Санкции не изменят позицию Турции в Сирии
18:20
США готовят неприятный "сюрприз" воюющей Турции
17:30
Медики назвали главные причины боли в шее
17:11
Путин сделал заявление о палестинцах и Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus