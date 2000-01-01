Межзвездный посланник: ученые обнаружили необычную комету

Недавно обнаруженная комета, летящая к орбите Марса, по словам ученых, возможно прибыла из-за пределов Солнечной системы. Если гипотеза подтвердится, комета станет вторым таким объектом в нашей системе.
Траектория кометы, впервые обнаруженная крымским астрономом Геннадием Борисовым, идет по сильно изогнутой траектории, движущейся в направлении Солнца на необычно высоких скоростях, что свидетельствует о том, что она возникла за пределами Солнечной системы.
"Наша команда работала здесь в Гавайском университете, чтобы получить наблюдения для измерения положения кометы", - сказала Карен Мич, астроном из университета, чья команда пришла к выводу, что размер объекта и хвост газа классифицируют его как комету. Он добавил, что исследователи "на 100 процентов убеждены, что это действительно межзвездное движение".
Ожидается, что комета приблизится к Солнцу 8 декабря, на расстоянии 300 миллионов км от Земли по маршруту, который считается уникальным для таких объектов межзвездного происхождения. Объект C / 2019 Q4, станет лишь вторым подобным телом, когда-либо наблюдавшимся учеными.
Первой была комета, получившая название um Oumuamua - имя гавайского происхождения, означающее посланника издалека - который прибыла в наш планетарный квартал в 2017 году. Многие предполагали, что это космический корабль, вскоре опровергнув такое предположение.
В отличие от Оумуамуа,новоявленная комета будет находиться около орбиты Марса почти год, предоставляя ученым достаточно времени, чтобы охарактеризовать ее химические сигнатуры и искать дополнительные сведения о ее происхождении.