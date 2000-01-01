16.09 00:50 MIGnews.com

Межзвездный посланник: ученые обнаружили необычную комету

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Недавно обнаруженная комета, летящая к орбите Марса, по словам ученых, возможно прибыла из-за пределов Солнечной системы. Если гипотеза подтвердится, комета станет вторым таким объектом в нашей системе.Траектория кометы, впервые обнаруженная крымским астрономом Геннадием Борисовым, идет по сильно изогнутой траектории, движущейся в направлении Солнца на необычно высоких скоростях, что свидетельствует о том, что она возникла за пределами Солнечной системы."Наша команда работала здесь в Гавайском университете, чтобы получить наблюдения для измерения положения кометы", - сказала Карен Мич, астроном из университета, чья команда пришла к выводу, что размер объекта и хвост газа классифицируют его как комету. Он добавил, что исследователи "на 100 процентов убеждены, что это действительно межзвездное движение".Ожидается, что комета приблизится к Солнцу 8 декабря, на расстоянии 300 миллионов км от Земли по маршруту, который считается уникальным для таких объектов межзвездного происхождения. Объект C / 2019 Q4, станет лишь вторым подобным телом, когда-либо наблюдавшимся учеными.Первой была комета, получившая название um Oumuamua - имя гавайского происхождения, означающее посланника издалека - который прибыла в наш планетарный квартал в 2017 году. Многие предполагали, что это космический корабль, вскоре опровергнув такое предположение.В отличие от Оумуамуа,новоявленная комета будет находиться около орбиты Марса почти год, предоставляя ученым достаточно времени, чтобы охарактеризовать ее химические сигнатуры и искать дополнительные сведения о ее происхождении.