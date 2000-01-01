Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Межзвездный посланник: ученые обнаружили необычную комету | Фото:16.09 00:50   MIGnews.com

Межзвездный посланник: ученые обнаружили необычную комету

Недавно обнаруженная комета, летящая к орбите Марса, по словам ученых, возможно прибыла из-за пределов Солнечной системы. Если гипотеза подтвердится, комета станет вторым таким объектом в нашей системе.

Траектория кометы, впервые обнаруженная крымским астрономом Геннадием Борисовым, идет по сильно изогнутой траектории, движущейся в направлении Солнца на необычно высоких скоростях, что свидетельствует о том, что она возникла за пределами Солнечной системы.

"Наша команда работала здесь в Гавайском университете, чтобы получить наблюдения для измерения положения кометы", - сказала Карен Мич, астроном из университета, чья команда пришла к выводу, что размер объекта и хвост газа классифицируют его как комету. Он добавил, что исследователи "на 100 процентов убеждены, что это действительно межзвездное движение".

Ожидается, что комета приблизится к Солнцу 8 декабря, на расстоянии 300 миллионов км от Земли по маршруту, который считается уникальным для таких объектов межзвездного происхождения. Объект C / 2019 Q4, станет лишь вторым подобным телом, когда-либо наблюдавшимся учеными.

Первой была комета, получившая название um Oumuamua - имя гавайского происхождения, означающее посланника издалека - который прибыла в наш планетарный квартал в 2017 году. Многие предполагали, что это космический корабль, вскоре опровергнув такое предположение.

В отличие от Оумуамуа,новоявленная комета будет находиться около орбиты Марса почти год, предоставляя ученым достаточно времени, чтобы охарактеризовать ее химические сигнатуры и искать дополнительные сведения о ее происхождении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:18
Навальный покинул Россию
22:10
"Голландец" "забыл", почему напал на семью евреев
21:48
Демократический союз предупреждает о провокациях на выборах
21:02
Ривлин ответил на критику Арье Дери
20:54
В Украине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста
20:40
"Нетаниягу и его окружение хотят сделать Ямину жалкой"
20:22
Жуткая авария под Ярославлем
20:13
Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
20:02
В Афганистане убиты два теневых губернатора Талибана
19:33
"Убирайтесь!": вандалы разрисовали офис ЕС в Израиле
19:11
Нетаниягу и Ганц вопиюще оговорились в интервью на ТВ
18:40
"Израиль превращается в расистский режим апартеида"
18:38
Храм, где венчалась Собчак требуют снести
18:10
Кабинет министров одобрил создание нового поселения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus