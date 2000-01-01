14.06 09:38 MIGnews.com

Новая мутация делает коронавирус в разы заразнее

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Обнаруженная генетическая мутация в коронавирусе COVID-19 значительно увеличивает его заразность, сообщают новые результаты исследования Scripps Research. Результаты основаны на исследованиях с использованием безвредного вируса, созданного для воссоздания ключевых белков коронавируса.Мутация D614G в разы увеличивает количество "шипов", которыми вирус "цепляется" за клетки в организме человека. Вирусолог Хирюн Чо, старший автор исследования, заявил, что их в четыре или пять раз больше, чем у видов без мутации.По словам исследователей, имеено эти изменения являются причиной такой резкой вспышки заражения в Нью-Йорке и Италии и более плавной в других регионах, например, в Калифорнии, где бушевал вирус прежнего образца.Все вирусы развивают крошечные мутации в своем генетическом коде по мере того, как они размножаются и распространяются, и COVID-19, не имел мутации D614G на ранних стадиях распространения.Тем не мене, в настоящее время он является доминирующим штаммом во всем мире - к марту четверть образцов, генетически секвенированных учеными во всем мире, показали изменения в генетичском коде. К маю это число выросло до 70%."Наши данные очень ясны, вирус становится намного более стабильным с мутацией", - заявил Чо.Авторы исследования, которые изучали коронавирусы в течение почти 20 лет, отметили ключевое структурное различие между вирусом SARS-CoV-2 и более ранним SARS.Оба вида "крепятся" к клеткам ACE2. Тем не менее, "шипы" нового коронавируса разделены на две отдельные части, что позволяет дольше оставаться в организме человека. "Со временем вирус выяснил, как лучше держаться и не разваливаться, пока не понадобится", - говорится в сообщении. "Он сделал себя более стабильным."Однако пока неизвестно влияет ли мутация на тяжесть симптомов, наблюдаемых у людей, инфицированных SARS-CoV-2, и не увеличивает ли она смертность.