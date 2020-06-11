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Американцы успешно испытали вакцину от COVID-19 | Фото:14.06 02:16   MIGnews.com

Американцы успешно испытали вакцину от COVID-19

Американская компания Moderna объявила о проведении успешных испытаниях вакцины от смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Результаты исследования обнародованы на портале bioRxiv.

Испытание проводили на мышах, после чего ученые пришла к выводу, что даже одна доза лекарства может защитить от COVID-19. По их словам, препарат тем не менее не увеличивает риск более тяжелого течения болезни.

Специалисты назвали главным препятствием для безопасного тестирования вакцины на большом количестве людей тот факт, что она может вызвать осложнения при заболевании. Ученые привели испытания от вируса SARS, который является "родственником" нынешнего коронавируса, вызывая атипичную пневмонию. Выяснилось, что препараты против него могут приводить к более тяжелому течению болезни, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

В рамках нового исследования эксперты вводили мышам препарат по одному-два раза. Затем животных подвергли воздействию вируса. В результате испытания показали, что субпротективные дозы не приводили к осложнениям. А защитить от вируса может даже одна доза.

Это не значит, что такие же результаты будут получены при испытаниях на людях. Завершающую стадию компания планирует провести в июле.


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