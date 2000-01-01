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Соединения Microsoft с Bluetooth-устройствами исчезнут 15.06 04:05   MIGnews.com

Соединения Microsoft с Bluetooth-устройствами исчезнут

Microsoft заявила о проблеме, которая затрагивает версию ключей безопасности FIDO с низким энергопотреблением (BLE) Bluetooth. Поэтому Windows перестанет устанавливать соединение с некоторые Bluetooth-устройствами, сообщается на сайте Microsoft.

"Из-за неправильной конфигурации протоколов сопряжения Bluetooth злоумышленник может физически приблизится к пользователю в тот момент, когда он использует ключ безопасности для связи с устройством в паре", - отмечается в сообщении.

Google выпустил идентификатор CVE-2019-2102 для этой уязвимости.

Корпорация Microsoft заблокировала сопряжение этих ключей Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) с неверной конфигурацией сопряжения.

Microsoft рекомендует пользователям установить июньское обновление безопасности для Windows. Клиентам, использующим версию Bluetooth Titan Security Key от Google с низким энергопотреблением (BLE), следует ознакомиться с июньскими рекомендациями Android и Google и принять соответствующие меры.

Клиентам, использующим Feitian Multipass (ключ безопасности Feitian CTAP1 / U2F), следует посетить веб-сайт Feitian, посвященный уведомлению о проблемах с продуктом, и принять соответствующие меры.

Также Microsoft опубликовала список обновлений под различные версии Windows.


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