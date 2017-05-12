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Илон Маск показал тест сверхскоростного туннеля будущего

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео тестирования электрической платформы в туннеле под Лос-Анджелесом.Сотрудники новой компании Маска - Boring Company - установили камеру прямо на платформе, которая разгоняется при движении по туннелю до 200 км/час, сообщает The Verge.По предварительным данным, передвигаться по туннелю машины будут на специальной платформе, которая также опустит автомобиль под землю, и поднимет его обратно на поверхность, когда пункт назначения будет достигнут."Полный маршрут первого туннеля будет проходить из Лос-Анджелеса в Калвер Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман-Окс", — написал он, отметив, что по задумке весь маршрут должен занимать не более 5 минут.Пока неясно, получил ли уже Илон Маск разрешение на прокладку тоннелей под Лос-Анджелесом. В январе 2017 года Департамент общественных работ города сообщал, что для решения вопроса необходимы "дальнейшие дискуссии".Журналисты The Verge пока не получили официальной информации о разрешении от городских властей.