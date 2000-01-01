14.05 13:35 MIGnews.com

В Египте раскопали гробницу с 17 новыми мумиями

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В катакомбах египетской провинции Эль-Минья археологи совершили открытие – на глубине примерно 8 метров под землей было обнаружено массовое захоронение, в котором покоились 17 хорошо сохранившихся мумий.Отмечается, что данная гробница была обнаружена еще в прошлом году студентами Каирского университета.Возраст мумий пока не установлен, но по версии декана факультета археологии Каирского университета Мохаммеда Хамзы, они были захоронены в греко-римский период Египта – примерно IV ст. до н.э. – III ст. н.э.Среди прочих находок – саркофаги из известняка и глины, гробы с останками животных и папирус с древнеегипетскими письменами.Археологи Каирского университета полагают, что захоронение скрывает еще больше открытий, и надеются найти еще как минимум 15 мумий женщин, детей и младенцев.Власти Египта возлагают большие надежды на эти находки, которые должны возродить у туристов интерес к стране после переворота 2011 года.