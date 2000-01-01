Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Египте раскопали гробницу с 17 новыми мумиями | Фото: Paul Hudson/Flickr14.05 13:35   MIGnews.com

В Египте раскопали гробницу с 17 новыми мумиями

В катакомбах египетской провинции Эль-Минья археологи совершили открытие – на глубине примерно 8 метров под землей было обнаружено массовое захоронение, в котором покоились 17 хорошо сохранившихся мумий.

Отмечается, что данная гробница была обнаружена еще в прошлом году студентами Каирского университета.

Возраст мумий пока не установлен, но по версии декана факультета археологии Каирского университета Мохаммеда Хамзы, они были захоронены в греко-римский период Египта – примерно IV ст. до н.э. – III ст. н.э.

Среди прочих находок – саркофаги из известняка и глины, гробы с останками животных и папирус с древнеегипетскими письменами.

Археологи Каирского университета полагают, что захоронение скрывает еще больше открытий, и надеются найти еще как минимум 15 мумий женщин, детей и младенцев.

Власти Египта возлагают большие надежды на эти находки, которые должны возродить у туристов интерес к стране после переворота 2011 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:15
Самый молодой со времен Наполеона: Макрон приведен к присяге  
13:04
Интервью с Ларисой Рубальской: о родине, евреях и творчестве
12:58
Мануэль Вальс назвал Макрона подлецом
12:35
Жена психопата из Беэр-Шевы: он жив, я не могу жить спокойно
12:05
Из-за Brexit британцы поголовно просятся в немцы
11:11
Умер основатель "Исламского движения Израиля"
10:35
8 принцесс из ОАЭ судят за работорговлю
10:04
Беннет призвал Нетаниягу отказаться от "двух государств"
09:34
Мусульмане требуют превратить собор Святой Софии в мечеть
09:23
Солдатки курили наркотики и теперь воюют с командирами
09:04
Сын бен Ладена призывает убивать американцев и евреев  
08:53
Шоссе №40: шофер грузовика потерял сознание во время езды
08:40
Из партии Макрона выгнали журналиста-антисемита
08:07
Криминальная ликвидация в Мигдаль Ха-Эмек  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus