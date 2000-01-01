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Основатель Apple не верит в восстание машин | Фото: littlelostrobot/Flickr15.04 05:11   MIGnews.com

Основатель Apple не верит в восстание машин

Сооснователь Apple Стив Возняк прокомментировал развитие технологий искусственного интеллекта. Он уверен, что искусственному интеллекту не удастся вытеснить человека, сообщает Hightech.

"Ключевое слово в понятии "искусственный интеллект" — не интеллект, а искусственный. Интеллект — это не то же самое, что человеческий мозг. Для нас пока загадка, как запрограммирован человеческий мозг и как он принимает решения", - заявил Стив Возняк во время выступления на конференции АМОКОНФ.

По мнению Возняка, искусственный интеллект будет нуждаться в человеческом вмешательстве, поэтому не стоит волноваться, что впоследствии он вытеснит людей с их рабочих мест.

Стив Возняк полагает, что в перспективе мы сможем создавать такие машины, которые по своей способности будут равны мозгу, а искусственный интеллект сможет бесконечно развиваться.
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