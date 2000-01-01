14.04 22:37 MIGnews.com

На спутнике Сатурна нашли условия для зарождения жизни

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На спутнике Сатурна могут существовать подходящие для возникновения жизни условия. В частности, как сообщается на сайте NASA, на Энцеладе нашли водород, который является источником энергии для зарождения жизни.Данные получили с помощью космического зонда "Кассини". Его орбита скорректирована таким образом, что он совершает витки над и под полюсами Сатурна, "ныряя" каждые семь дней в неисследованные районы основных колец.Аппарат был запущен в космос почти 20 лет назад, топливо уже на исходе и в следующем году он завершит свою миссию.Зонд "Кассини" является совместным проектом NASA, Европейского и Итальянского космического агентства. Последние 12 лет он изучал Сатурн, его кольца и луны. С помощью аппарата ученым удалось сделать ряд значительных открытий. Они нашли море жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на Энцеладе.