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На спутнике Сатурна нашли условия для зарождения жизни | Фото: Thinkstock14.04 22:37   MIGnews.com

На спутнике Сатурна нашли условия для зарождения жизни

На спутнике Сатурна могут существовать подходящие для возникновения жизни условия. В частности, как сообщается на сайте NASA, на Энцеладе нашли водород, который является источником энергии для зарождения жизни.

Данные получили с помощью космического зонда "Кассини". Его орбита скорректирована таким образом, что он совершает витки над и под полюсами Сатурна, "ныряя" каждые семь дней в неисследованные районы основных колец.

Аппарат был запущен в космос почти 20 лет назад, топливо уже на исходе и в следующем году он завершит свою миссию.

Зонд "Кассини" является совместным проектом NASA, Европейского и Итальянского космического агентства. Последние 12 лет он изучал Сатурн, его кольца и луны. С помощью аппарата ученым удалось сделать ряд значительных открытий. Они нашли море жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на Энцеладе.
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