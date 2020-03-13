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FDA одобрило уникальный тест для определения коронавируса | Фото:14.03 09:39   MIGnews.com

Одобрен уникальный тест для определения коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) экстренно одобрило тест, который определяет коронавирус в 10 раз быстрее.

Об этом сообщает ТechСrunch.

С помощью нового теста можно дополнительно проверять от 1440 до 4128 пациентов в день. FDA выдало разрешение на его использование, поскольку этот метод увеличит скорость определения коронавируса в 10 раз.

Что примечательно, это первый коммерчески доступный тест, который получил экстренное одобрение ведомства.

Тестирование является ключевым компонентом в борьбе с распространением COVID-2019, поскольку в некоторых случаях большинство симптомов могут быть похожи на ОРВИ. Наличие эффективных и широко доступных методов тестирования, которые могут проверить большое количество пациентов, является ключевой частью защиты от болезни.

В США уже начали использовать 110 таких устройств. Власти США планируют снабдить ими все клиники в штатах, где зафиксировано большее количество случаев заражения.


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