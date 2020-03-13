Одобрен уникальный тест для определения коронавируса

С помощью нового теста можно дополнительно проверять от 1440 до 4128 пациентов в день. FDA выдало разрешение на его использование, поскольку этот метод увеличит скорость определения коронавируса в 10 раз.
Что примечательно, это первый коммерчески доступный тест, который получил экстренное одобрение ведомства.
Тестирование является ключевым компонентом в борьбе с распространением COVID-2019, поскольку в некоторых случаях большинство симптомов могут быть похожи на ОРВИ. Наличие эффективных и широко доступных методов тестирования, которые могут проверить большое количество пациентов, является ключевой частью защиты от болезни.
В США уже начали использовать 110 таких устройств. Власти США планируют снабдить ими все клиники в штатах, где зафиксировано большее количество случаев заражения.