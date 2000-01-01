14.03 06:51 MIGnews.com

Умер Стивен Хокинг

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Знаменитый физик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет.Хокинг известен своими работами по черным дырам и теории относительности. Он также является автором бестселлеров - таких как книга “Краткая история времени”.В 1963 году, в возрасте 22 лет у Хокинга диагностировали редкое заболевание двигательных нейронов. Врачи говорили, что он не протянет и двух лет. Из-за болезни Хокинг был прикован к инвалидной коляске и мог говорить только через голосовой синтезатор.Семья не сообщает о причинах смерти, но говорит, что он “мирно скончался” в своем доме в Кембридже, Англия.В заявлении жены Люси и детей - Роберта и Тима говорится: “Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, чьи работы и наследие будут жить многие годы. Его мужество и упорство, вместе с его юмором и гениальностью вдохновляли людей по всему миру. Он однажды сказал: “Во Вселенной много бы чего не было, если бы она не стала домом для людей, которых вы любите. Нам будет вечно не хватать его”.