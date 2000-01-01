15.03 00:27 MIGnews.com

Япония начнет поиск воды на Марсе в 2020 году

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство Японии приняло решение запустить в 2020 году сверхмалый спутник для обследования Марса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.По данным СМИ, в разработках спутника участвуют государственный Институт информационных и коммуникационных технологий и Токийский университет. Спутник будет иметь массу до 100 килограммов. Его предполагается оснастить сенсорами, в частности, для обнаружения воды и кислорода в атмосфере Марса.Власти Японии пока не решили, с помощью какой ракеты-носителя будет запущен этот аппарат. В случае успеха Япония впервые выведет на орбиту Марса искусственный спутник и начнет с его помощью исследовать эту планету.В 1998 году Япония запустила к Марсу космический зонд "Нодзоми", но его оборудование отказало.