Япония начнет поиск воды на Марсе в 2020 году

Правительство Японии приняло решение запустить в 2020 году сверхмалый спутник для обследования Марса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
По данным СМИ, в разработках спутника участвуют государственный Институт информационных и коммуникационных технологий и Токийский университет. Спутник будет иметь массу до 100 килограммов. Его предполагается оснастить сенсорами, в частности, для обнаружения воды и кислорода в атмосфере Марса.
Власти Японии пока не решили, с помощью какой ракеты-носителя будет запущен этот аппарат. В случае успеха Япония впервые выведет на орбиту Марса искусственный спутник и начнет с его помощью исследовать эту планету.
В 1998 году Япония запустила к Марсу космический зонд "Нодзоми", но его оборудование отказало.