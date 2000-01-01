15.02 02:30 MIGnews.com

Найден Android-вирус, от которого невозможно избавиться

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Специалисты Malwarebytes нашли и описали вирус xHelper, который невозможно окончательно удалить с телефона.Он возвращается на девайс под управлением Android даже после полного уничтожения, сказано на сайте компании.Экспертам не удалось избавиться от вредоносной программы даже после полного сброса устройства и его перепрошивки. Они заметили, что файлы вредоносного ПО возвращаются на устройство спустя некоторое время после удаления.После изучения особенностей xHelper специалисты выяснили, что повторное появление программы связано с Google Play, поскольку после отключения онлайн-магазина для Android вирус перестал возвращаться. Malwarebytes не удалось узнать, как именно программа переустанавливается на устройство, но компанией был сделан вывод, что xHelper не появляется напрямую из каталога Google Play, но использует онлайн-репозиторий как «дымовую завесу».В качестве совета по излечения смартфон от вируса эксперты рекомендовали временно отключить Google Play через настройки, проверить аппарат любым антивирусом и удалить следы вредоносной программы. По заявлению специалистов, с большой долей вероятности вирус больше не появится.