15.02 02:25 MIGnews.com

Ученые впервые создали нанороботов для лечения рака

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Впервые в истории медицины ученые из Nature Biotechnology успешно применили для лечения рака ДНК-нанороботов, способных идентифицировать и прицельно атаковать клетки раковой опухоли.Об этом в среду, 14 февраля сообщает Engadget.По словам ученых, такие роботы способны перекрывать снабжение опухоли кровью и таким образом останавливать ее рост."Исследование показывает, что нанороботы на основе ДНК – эффективная и безопасная терапия рака… Сейчас мы работаем с биотехнологической компанией, чтобы превратить эту революционную технологию в эффективное противоопухолевое средство", – подчеркнул один из авторов исследования, представитель Пекинской академии наук, Гуанжун Ни.Издание уточняет, что исследование проводились на мышах, которым вводили клетки человеческого рака легких и груди. Нанороботы замедляли или обращали развитие опухоли. В дальнейшем они оставались в теле, чтобы предотвратить распространение и рост меланом. В случае с раком печени и легких, организм сам восстанавливал поврежденные клетки, после того как нанороботы убивали опухоль.Отметим, пока что наиболее широко для лечения рака применяют химиотерапию, но такой подход грозит организму многочисленными побочными эффектами.