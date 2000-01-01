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Ученые впервые создали нанороботов для лечения рака | Фото:15.02 02:25   MIGnews.com

Ученые впервые создали нанороботов для лечения рака

Впервые в истории медицины ученые из Nature Biotechnology успешно применили для лечения рака ДНК-нанороботов, способных идентифицировать и прицельно атаковать клетки раковой опухоли.

Об этом в среду, 14 февраля сообщает Engadget.

По словам ученых, такие роботы способны перекрывать снабжение опухоли кровью и таким образом останавливать ее рост.

"Исследование показывает, что нанороботы на основе ДНК – эффективная и безопасная терапия рака… Сейчас мы работаем с биотехнологической компанией, чтобы превратить эту революционную технологию в эффективное противоопухолевое средство", – подчеркнул один из авторов исследования, представитель Пекинской академии наук, Гуанжун Ни.

Издание уточняет, что исследование проводились на мышах, которым вводили клетки человеческого рака легких и груди. Нанороботы замедляли или обращали развитие опухоли. В дальнейшем они оставались в теле, чтобы предотвратить распространение и рост меланом. В случае с раком печени и легких, организм сам восстанавливал поврежденные клетки, после того как нанороботы убивали опухоль.

Отметим, пока что наиболее широко для лечения рака применяют химиотерапию, но такой подход грозит организму многочисленными побочными эффектами.
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