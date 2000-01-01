15.02 03:33 MIGnews.com

Ученые рассказали как избавиться от наркозависимости

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Канадские ученые нашли способ, помогающий избавить людей от наркотической зависимости. Специалисты университета Британской Колумбии исследовали роль белков кадгеринов в формировании зависимостей.Эти белки укрепляют связи между нейронами, обеспечивая и обучение, и тягу к наркотикам. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперимент с ГМ-мышами, у которых клетки вентральной области покрышки производят повышенные количества соответствующих кадгеринов. Исследователи ожидали, что, усиливая связи между нейронами, они повысят и тягу животных к кокаину, однако впоследствии, добились противоположного эффекта.Но это не значит, что новый метод лечения наркозависимости уже можно предложить человечеству в качестве панацеи. Ведь повышенная концентрация кадрегина ведет к ухудшению памяти и потере способности к обучению. Ученые продолжат работу в этом направлении.