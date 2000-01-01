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15.02 00:40   MIGnews.com

Ученые доказали эффективность 6-часового рабочего дня

Исследователи из Швеции доказали, что 6-часовой рабочий день более эффективен не только для работников, но и для предприятия в целом. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперимент в одном из домов престарелых.

В итоге было установлено, что сокращенный рабочий день более продуктивный, в отличие от 8-часового графика.

На протяжении двух лет сотрудники работали в режиме шестичасовых смен, хотя при этом пришлось нанять на 17% больше работников. Но в свою очередь, это компенсировалось тем, что больничный стали брать на 10% реже, чем раньше. А это также позволило сэкономить на страховке.

Мало того в два раза выросла производительность персонала. Несмотря на сокращенный день, работники смогли провести на 85% больше мероприятий с участием пожилых людей, чем до начала эксперимента.
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