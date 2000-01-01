Как женитьба влияет на секс и кошелек мужчин

Согласно информации, женатые представители сильного пола имеют лучший секс, зарабатывают больше денег и живут дольше, чем их одинокие коллеги, передает ТСН со ссылкой на Daily Star.
Отмечается, что преимущественно среди людей бытует мнение, что супружеские пары занимаются сексом один раз в месяц в скучной миссионерской позе, но они на самом деле гораздо больше экспериментируют, чем те, которые имеют случайные связи на одну ночь.
Поэтому, действительно, женатые мужчины имеют лучший секс. Более 50% женатых мужчин говорят, что они очень довольны своей сексуальной жизнью. Это потому, что женатые пары, как правило, имеют большую связь со своим партнером. Такие выводы сделали согласно новому исследованию коротко составленного Институтом изучения семьи.
Женщины, как правило, более способны на эксперименты с мужчинами, с которыми они имеют глубокую связь. Это может быть одной из причин, почему секс лучше в долгосрочных отношениях. Кроме того, мужчины чувствуют себя более сексуально удовлетворенными, когда они знают, что их партнер долгосрочный.
Также женатые мужчины зарабатываю больше денег. Мужчины, которые женятся, как правило, работают больше и более взвешенно. В результате женатые мужчины в конечном итоге богаче.
Согласно данным, женатые зарабатывают на 10-40% больше, чем одинокие мужчины того же возраста.
Еще одним не менее важным преимуществом бракосочетания для мужчин является то, что они живут дольше, чем одиночки. Как показывает статистика, женатые живут примерно на 10 лет дольше, чем холостые.
Как объясняют эксперты, это потому, что у них есть кто-то, с кем они внимательно следят за своим здоровьем, а также вторая половинка поощряет их заботиться о себе и обратиться к врачу в случае возникновения каких-либо проблем.
Этот тип поддержки влияет на психическое здоровье тоже. Почти в два раза больше женатых мужчин сообщили, что "очень удовлетворены" жизнью, нежели их одинокие друзья.