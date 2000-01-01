В метеорите найдена пыль, которая старше, чем Солнце
Из метеорита Мерчисон, упавшего на Землю в одноименном австралийском городке в 1969 году, ученые извлекли пыль, возраст которой превышает возраст Земли и Солнца.
Извлеченная звездная пыль состоит из зерен пресолярного карбида кремния, минерала, образовавшегося до возникновения нашей солнечной системы.
"Пресолярные зерна - это крошечная фракция метеоритов, таких как Мерчисон" - сказал доктор Хек.
"Мы используем химический рецепт различных химических реагентов, в основном кислот, чтобы растворить все остальное, а затем мы извлекаем эти минералы. Мы изображаем их, мы анализируем их изотопный состав, чтобы выяснить, из какого типа звезды они произошли, и затем мы можем начать наше исследование… чтобы выяснить, сколько им лет", - добавил он.
Соотношение изотопов углерода-12 к углероду-13 в этих зернах идеально соответствовало тому, что астрономы наблюдали в облаках пыли и газа вокруг стареющих звезд.
Подсчитав все фрагменты, производимые космическими лучами, и зная, как часто они производятся, ученые могут определить возраст звездной пыли.
"У нас есть некоторые зерна, которые на миллиард лет старше Солнца, так как их возраст составляет 5,5 миллиардов лет что на 2 миллиарда лет больше, чем Солнечной системе", - резюмировал ученый.