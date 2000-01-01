14.01 09:23 MIGnews.com

В метеорите найдена пыль, которая старше, чем Солнце

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Из метеорита Мерчисон, упавшего на Землю в одноименном австралийском городке в 1969 году, ученые извлекли пыль, возраст которой превышает возраст Земли и Солнца.Извлеченная звездная пыль состоит из зерен пресолярного карбида кремния, минерала, образовавшегося до возникновения нашей солнечной системы."Пресолярные зерна - это крошечная фракция метеоритов, таких как Мерчисон" - сказал доктор Хек."Мы используем химический рецепт различных химических реагентов, в основном кислот, чтобы растворить все остальное, а затем мы извлекаем эти минералы. Мы изображаем их, мы анализируем их изотопный состав, чтобы выяснить, из какого типа звезды они произошли, и затем мы можем начать наше исследование… чтобы выяснить, сколько им лет", - добавил он.Соотношение изотопов углерода-12 к углероду-13 в этих зернах идеально соответствовало тому, что астрономы наблюдали в облаках пыли и газа вокруг стареющих звезд.Подсчитав все фрагменты, производимые космическими лучами, и зная, как часто они производятся, ученые могут определить возраст звездной пыли."У нас есть некоторые зерна, которые на миллиард лет старше Солнца, так как их возраст составляет 5,5 миллиардов лет что на 2 миллиарда лет больше, чем Солнечной системе", - резюмировал ученый.