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Ученые выявили новый вирус в организме человека | Фото:14.11 07:04   MIGnews.com

Ученые выявили новый вирус в организме человека

Международная группа ученых нашла в организме человека неизвестный тип вируса. Он был обнаружен в образцах физиологической жидкости человека. Новый вирус относится к виду бактериофагов, то есть вирусам, которые используют в качестве клеток-хозяев бактерии. Об этом пишет Phys.org.

Ученые исследовали 111 образцов мочи, крови и других жидкостей человеческого организма и выявили 43 бактериофага, в том числе новую разновидность подсемейства Tunavirinae. Особенность этого вида в том, что он заражает кишечную палочку Escherichia coli, которая является одним из возбудителей невосприимчивых к антибиотикам инфекций.

Бактериофаги способны передавать бактериям гены устойчивости к лекарствам, распространяя среди потенциально патогенных организмов резистентность к антибиотикам.

Специалисты сообщают, что сосредоточаться на изучении распространенности и разнообразии фагов в организме людей и взаимодействии вирусов друг с другом. Фаги могут также атаковать определенные виды бактерий, нарушая баланс микрофлоры и способствуя развитию различных заболеваний.


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