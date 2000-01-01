13.11 06:37 MIGnews.com

Наркоманов научились распознавать по отпечаткам

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Ученые научились распознавать наркоманов по отпечаткам пальцев при помощи специального теста.Такой способ придумали британские исследователи, передает Naked Science.Новая система способна выявить героин, его метаболит 6-моноацетилморфин и прочие аналиты, связанные с веществом. Ученые во время разработки теста сняли отпечатки у людей, которые обратились за лечением в наркологические реабилитационные центры.Пациенты принимали кокаин или героин в течение последних 24 часов. После этого участниками теста предложили вымыть руки с мылом и повторно пройти процедуру с отпечатками. Через аналогичным процесс прошли также люди, которые не употребляли запрещенные вещества.Как выяснили ученые, следы героина и 6-АМ в порах остаются не только у наркоманов, но у тех, кто был косвенно связан с этими веществами: прикасался к героину / кокаину, пожимал руку человеку, употребляющему. По мнению авторов исследования, такая технология в будущем поможет врачам найти подтверждение, принимает ли пациент свои лекарства.