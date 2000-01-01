Наркоманов научились распознавать по отпечаткам

Ученые научились распознавать наркоманов по отпечаткам пальцев при помощи специального теста.
Такой способ придумали британские исследователи, передает Naked Science.
Новая система способна выявить героин, его метаболит 6-моноацетилморфин и прочие аналиты, связанные с веществом. Ученые во время разработки теста сняли отпечатки у людей, которые обратились за лечением в наркологические реабилитационные центры.
Пациенты принимали кокаин или героин в течение последних 24 часов. После этого участниками теста предложили вымыть руки с мылом и повторно пройти процедуру с отпечатками. Через аналогичным процесс прошли также люди, которые не употребляли запрещенные вещества.
Как выяснили ученые, следы героина и 6-АМ в порах остаются не только у наркоманов, но у тех, кто был косвенно связан с этими веществами: прикасался к героину / кокаину, пожимал руку человеку, употребляющему. По мнению авторов исследования, такая технология в будущем поможет врачам найти подтверждение, принимает ли пациент свои лекарства.