13.10 20:15 MIGnews.com

Facebook: данные 30 миллионов аккаунтов украли хакеры

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Компания Facebook объявила, что около 30 миллионов данных пользователей были украдены неназванными хакерами. В результате хакерской атаки у 15 миллионов человек были похищены контактные данные — номера телефонов и адреса электронной почты. Из аккаунтов 14 миллионов пользователей помимо контактных данных была украдена и другая информация, включая имя, пол, язык, семейное положение, вероисповедание, местоположение, дату рождения и историю поиска. Данные же оставшегося 1 миллиона пользователей пока украсть не удалось, считают в Facebook.В заявлении компании отмечалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что позволило им "украсть маркеры доступа", которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей. ФБР "активно расследует" это дело, но пока не обсуждается, кто может стоять за этой атакой.Служба социальных сетей планирует отправлять сообщения людям, чьи аккаунты были взломаны.В Facebook отметили, что хакерский взлом не затронул другие сервисы компании, включая такие как WhatsApp и Instagram.