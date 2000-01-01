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Facebook оштрафуют на 5 млрд долларов | Фото: Pixabay13.07 09:33   MIGnews.com

Facebook оштрафуют на 5 млрд долларов

Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов.

По данным The Guardian, такую информацию распространили в пятницу, 12 июля, сразу два авторитетных издания – Wall Street Journal и Washington Post со ссылкой на анонимные источники, а официального подтверждения пока нет.

Уточняется, что за жесткую меру проголосовали из-за событий 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома. Окончательный вердикт по наложению штрафа должно вынести министерство юстиции.

Если такая мера будет действительно утверждена, то это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и FTC от комментариев отказались.

Расследование было начато в марте 2018 года. После того, как информация о доступе Cambridge Analytica к личным данным пользователей подтвердилась, Facebook уже заплатил несколько штрафов. В частности, 644 млн долларов по требованию правительства Великобритании, а также один млн евро в Италии.


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