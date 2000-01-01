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В сети показали анимационную карту Вселенной | Фото: Pixabay14.07 04:36   MIGnews.com

В сети показали анимационную карту Вселенной

Специалисты портала APOD создали захватывающую анимационную карту, которая показывает историю открытий планет за пределами Солнечной системы.

Соответствующий ролик на основе базы данных NASA опубликован в YouTube-канале.

Дело в том, что в июне 2019 года появилась запись о 4-тысячном открытии ученых в космосе. И этому событию специалисты решили приурочить невероятную карту, на которой можно увидеть уже изведанную часть внеземного мира.

Видео демонстрирует проекцию Вселенной на плоскости и динамику открытия экзопланет астрономами. Разными цветами маркированы способы поиска: некоторые тела были открыты при наблюдении периодического изменения яркости ближайшей к ним звезды, другая часть благодаря "колебаниям" звезд из-за гравитационных возмущений.




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