В сети показали анимационную карту Вселенной

Специалисты портала APOD создали захватывающую анимационную карту, которая показывает историю открытий планет за пределами Солнечной системы.
Соответствующий ролик на основе базы данных NASA опубликован в YouTube-канале.
Дело в том, что в июне 2019 года появилась запись о 4-тысячном открытии ученых в космосе. И этому событию специалисты решили приурочить невероятную карту, на которой можно увидеть уже изведанную часть внеземного мира.
Видео демонстрирует проекцию Вселенной на плоскости и динамику открытия экзопланет астрономами. Разными цветами маркированы способы поиска: некоторые тела были открыты при наблюдении периодического изменения яркости ближайшей к ним звезды, другая часть благодаря "колебаниям" звезд из-за гравитационных возмущений.