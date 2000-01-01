Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор
Международная команда астрономов обнаружила странный закрученный диск материи вокруг "невозможной" черной дыры, расположенной в центре тусклой спиральной галактики NGC 3147.
Телескоп Hubble зафиксировал, что она расположена примерно в 130 миллионах световых лет от Земли, передает Newsweek.
Галактики типа NGC 3147 обычно содержат не достаточно материи, чтобы вокруг черной дыры в центре образовался диск, который постепенно засасывается в нее. А нынешняя находка напоминает такой диск, который обычно наблюдался в больших и активных галактиках.
"Это такого же типа диск, который мы видели в объектах, ярче в тысячу или даже 100 тысяч раз. Прогнозы современной модели для слабых галактик, очевидно, оказались ошибочными", – рассказал автор исследования Стефано Бирнчи.
По данным ученых, масса этой черной дыры в 250 миллионов раз превышает массу Солнца. Экспертов озадачил тот факт, что она окружена аккреционным диском, содержащим мусор и газ, который вращается со скоростью, равной 10% скорости света.