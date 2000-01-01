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Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор | Фото: Pixabay14.07 00:28   MIGnews.com

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Международная команда астрономов обнаружила странный закрученный диск материи вокруг "невозможной" черной дыры, расположенной в центре тусклой спиральной галактики NGC 3147.

Телескоп Hubble зафиксировал, что она расположена примерно в 130 миллионах световых лет от Земли, передает Newsweek.

Галактики типа NGC 3147 обычно содержат не достаточно материи, чтобы вокруг черной дыры в центре образовался диск, который постепенно засасывается в нее. А нынешняя находка напоминает такой диск, который обычно наблюдался в больших и активных галактиках.

"Это такого же типа диск, который мы видели в объектах, ярче в тысячу или даже 100 тысяч раз. Прогнозы современной модели для слабых галактик, очевидно, оказались ошибочными", – рассказал автор исследования Стефано Бирнчи.



По данным ученых, масса этой черной дыры в 250 миллионов раз превышает массу Солнца. Экспертов озадачил тот факт, что она окружена аккреционным диском, содержащим мусор и газ, который вращается со скоростью, равной 10% скорости света.


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