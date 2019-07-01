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Найден способ снизить риск развития рака | Фото: Pixabay14.07 01:30   MIGnews.com

Найден способ снизить риск развития рака

Снизить риск развития злокачественных опухолей поможет подавление молекулы, которая блокирует процесс регенерации.

К такому выводу пришли ученые из университета Хельсинки, передает Medical Xpress.

Финские специалисты провели масштабное исследование на органоидах кишечника (трехмерные культуры тканей, являющиеся моделью органа). В ходе экспериментов они обнаружили механизм, ухудшающий его регенеративные способности.

В частности, обновление клеток прекращалось в процессе старения, а ключевую роль играли клетки Панета, которые выполняют защитную и антибактериальную функции. Однако с возрастом они начинали выделять молекулы Notum, блокирующие процесс регенерации. По мнению специалистов, такие патологические процессы способны приводить к развитию рака.

Уточняется, что препятствовать риску онкологии может как раз подавление Notum. Блокировка данного механизма омолаживала стволовые клетки и приводила к восстановлению функций кишечника.


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