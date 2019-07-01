Найден способ снизить риск развития рака

Снизить риск развития злокачественных опухолей поможет подавление молекулы, которая блокирует процесс регенерации.
К такому выводу пришли ученые из университета Хельсинки, передает Medical Xpress.
Финские специалисты провели масштабное исследование на органоидах кишечника (трехмерные культуры тканей, являющиеся моделью органа). В ходе экспериментов они обнаружили механизм, ухудшающий его регенеративные способности.
В частности, обновление клеток прекращалось в процессе старения, а ключевую роль играли клетки Панета, которые выполняют защитную и антибактериальную функции. Однако с возрастом они начинали выделять молекулы Notum, блокирующие процесс регенерации. По мнению специалистов, такие патологические процессы способны приводить к развитию рака.
Уточняется, что препятствовать риску онкологии может как раз подавление Notum. Блокировка данного механизма омолаживала стволовые клетки и приводила к восстановлению функций кишечника.