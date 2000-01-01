13.07 17:20 MIGnews.com

Японский беспилотник успешно приземлился на астероид

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Шаттл Hayabusa 2 начнет собирать образцы из-под поверхности астероида, благодаря которым японские специалисты смогут лучше изучить эволюцию Солнечной системы.Если все же шаттл Hayabusa 2 вернется обратно, то это станет первым случаем в истории, когда на Землю будут доставлены образцы астероида класса С, который ранее не посещался.Именно указанный класс, по заверению британского ученого Дж. Бриджеса, делает миссию Hayabusa 2 столь важной и интересной.По мнению исследователей, внутри астероидов содержится бесценная информация о формировании Солнечной системы много млрд. лет назад.