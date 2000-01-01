SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink
Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила ракету-носитель Falcon 9 с девятой группировкой спутников Starlink. Об этом говорится в заявлении компании в субботу, 13 июня.
Также, помимо 58 спутников Starlink, на орбиту выведут на контрактной основе три аппарата американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой с высоким разрешением.
Сеть Starlink запускается для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете. Этого планируют достичь за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.
Интернет на скорости 1 гигабит в секунду (5G) будет доступен во всех уголках Земли. Операция обойдется
в $10 млрд.