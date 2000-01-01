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В Европу поставят вакцину от коронавируса к концу 2020 года | Фото:13.06 18:12   MIGnews.com

В Европу поставят вакцину от коронавируса к концу 2020 года

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc подписала контракт с Италией, Германией, Францией и Нидерландами на поставку в Европу вакцины против коронавируса, сообщает Reuters в субботу, 13 июня.

В компани сообщили, что поставки 400 миллионов доз вакцины начнутся к концу 2020 года. Лекарство было разработана Оксфордским университетом.

"Поставки начнутся с нашей европейской цепочки и мы надеемся сделать эту вакцину доступной для более широкого и быстрого доступа", - заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

AstraZeneca согласилась заключить контракты на производство по всему миру 2 миллиардов доз вакцины, в том числе с двумя предприятиями, поддержанными Биллом Гейтсом, и соглашением с правительством США на 1,2 миллиарда долларов.

В пятницу Европейская комиссия получила от правительств стран ЕС мандат на проведение переговоров о предварительных закупках перспективных вакцин от COVID-19.


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