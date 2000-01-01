Twitter удалил тысячи аккаунтов, связанных с Ираном

Было установлено, что большинство из них распространяют новости, ориентированные на поддержку иранских геополитических интересов, или являются поддельными профилями пользователей, предназначенными для манипулирования онлайн-дебатами.
Небольшая подгруппа, происходящая из Ирана, исключительно "вовлечена в дискуссии, связанные с Израилем", говорится в заявлении компании.
Twitter добавляет эти аккаунты были размещены в общедоступной базе данных, которую он создал в прошлом году, чтобы отследить борьбу с дезинформацией, связанной с правительством.
Также добавлено меньшее количество удаленных аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и каталонским регионом Испании.
В Twitter подчеркнули, что данный шаг призван предотвратить вмешательство в выборы.
В прошлом месяце компания подтвердила, что удалила около 2800 иранских поддельных учетных записей.