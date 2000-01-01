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Twitter удалил тысяч аккаунтов, связанных с Ираном | Фото: AFP13.06 18:44   MIGnews.com

Twitter удалил тысячи аккаунтов, связанных с Ираном

Twitter удалил почти 4 800 подозрительных аккаунтов, связанных с Ираном, которые, по словам компании, тайно продвигали повестку дня правительства.

Об этом в четверг, 13 июня сообщает The Times of Israel.

Было установлено, что большинство из них распространяют новости, ориентированные на поддержку иранских геополитических интересов, или являются поддельными профилями пользователей, предназначенными для манипулирования онлайн-дебатами.

Небольшая подгруппа, происходящая из Ирана, исключительно "вовлечена в дискуссии, связанные с Израилем", говорится в заявлении компании.

Twitter добавляет эти аккаунты были размещены в общедоступной базе данных, которую он создал в прошлом году, чтобы отследить борьбу с дезинформацией, связанной с правительством.

Также добавлено меньшее количество удаленных аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и каталонским регионом Испании.

В Twitter подчеркнули, что данный шаг призван предотвратить вмешательство в выборы.

В прошлом месяце компания подтвердила, что удалила около 2800 иранских поддельных учетных записей.


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